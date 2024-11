Raimann fehlt Colts wegen Gehirnerschütterung!

Wie die Colts mitteilten, entwickelte der 27-jährige Wiener nach der Niederlage bei den Houston Texans am Sonntag Symptome und nahm die ganze Woche nicht am Training teil. Der Offensive Tackle muss damit im neunten Saisonspiel in der Nacht auf Montag (2.20 Uhr) auswärts gegen die Vikings erstmals in der laufenden Spielzeit zuschauen.