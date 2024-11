Alltagsbegleiter sind Herz der Hausgemeinschaften

Wenn die alten Damen und Herren in den Hausgemeinschaften der „Hoamat Achfeld“ in Golling beisammensitzen, riechen sie schon vormittags Essensduft. Besonders jenen mit Demenz tut das gut. Sie bekommen Appetit und wissen: der Mittag naht. Denn gekocht wird in diesem Seniorenheim nicht fernab der Zimmer, sondern in den Hausgemeinschaften. So lebt es sich ein bisschen wie früher im eigenen Zuhause.