DAS Wochenenderlebnis zum Winterauftakt gewinnen

Das Wochenende der Superlative wird mit Bryan Adams und Support Acts Chris Steger und Anna-Sophie am 6.12. eingeläutet. Am Samstag, 7.12., folgt das Konzert von Sting mit Support Acts Anna-Sophie und Alexander Eder. Und zum krönenden Abschluss am Sonntag, den 8.12., wird Mick Hucknall alias Simply Red mit seinen größten Hits auf der Bühne stehen – Support: Alexander Eder.