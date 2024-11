Neun Bewerbungen für einen Job im Schleuderstuhl

Ein Amtsleiter muss her! Händeringend suchen derzeit etliche Gemeinden nach einem Manager für die Amtsstube. In Fischlham, Kirchham, Taufkirchen/Tr., Neuhofen/ Krems, Lengau oder Vorchdorf sind in der Verwaltung die Leitungspositionen trotz eines Bruttogehalts von meist rund 4000 Euro verwaist.