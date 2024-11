Marcos Nader: „Es ist unbegreiflich und schmerzt!“

„Daniel, du warst nicht nur mein Bruder, sondern mein Antrieb im Sport, mein Vorbild Geschäftlich, mein Freund fürs Leben! Gemeinsam haben wir so viel erreicht, ganz besonders durch unsere gemeinsame Leidenschaft fürs Boxen, dass unser Leben in so vieler Hinsicht geprägt hat. Doch es war nicht nur die Arbeit und die Erfolge – es waren die unzähligen Momente, in denen wir einfach nur gelacht haben. Dein Lachen, dein Humor, die Freude, die wir geteilt haben, das wird mir unendlich fehlen.“