Neuen Mietern plötzlich die Lichter ausgeknippst

Dem Glück in den neuen vier Wänden folgte ein Schock für die Bewohner von 30 Mietwohnungen in Pottendorf, Bezirk Baden. Denn nach der Schlüsselübergabe am 16. Oktober gingen bei ihnen ohne Vorwarnung am Sonntagvormittag plötzlich die Lichter aus – kein Strom!