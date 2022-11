Wenn dir plötzlich der Stromversorger kündigt. . .

Massiv strömten Kunden in den vergangenen Monaten zur EVN – mehr als 30.000 Haushalte wechselten zum heimischen Energieanbieter. Dem Großteil davon war es so ergangen, wie der Familie Ertl. Diese lebt in einem Haus bei Waidhofen an der Thaya, Strom bezog man von Maxenergy, Anbieter aus aus Vorarlberg. Gute Konditionen und 18 Monate Preisgarantie hatten gelockt.