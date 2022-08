Stromanbieter lässt Heurigenwirt im Dunkeln sitzen

Volles Haus, launige Stimmung und feinste Wein- und Jausenschmankerln - so hätte auch die aktuelle Heurigenwoche für Georg Sommerbauer in Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling, ablaufen sollen, aber stattdessen sitzt er im Dunkeln: „Anfang Juli war ich zum Umstieg auf einen neuen Anbieter gezwungen und hatte auch schon bald einen Vertrag bei meinem Strommakler unterschrieben. Das Schriftstück dürfte dann aber nicht weiter bearbeitet worden sein, weil der Bearbeiter die Firma verlassen hat. Und jetzt wurde mir ganz einfach der Strom abgeschaltet“, so Sommerbauer zur „Krone“.