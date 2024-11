NÖ: Cityjet-„Taufe“ im Land der Pendler

Züge für die Ostregion

ÖBB-CEO Andreas Matthä, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesvize und Verkehrsreferent Udo Landbauer und St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler betonten bei der „Taufe“ der neuen Garnitur die Wichtigkeit für den Nahverkehr. „Mit einem erwarteten Fahrgastrekord 2024 ist klar, dass wir mehr Kapazitäten benötigen. Besonders in der Ostregion, wo in etwa zwei Drittel der Nahverkehrsleistungen erbracht werden“, so Matthä. Mikl-Leitner zeigte sich erfreut: „Die Bahn ist für viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ein unverzichtbares Verkehrsmittel, daher freue ich mich über die neuen Züge. Ich bin überzeugt, dass sie den Komfort für die Fahrtgäste in der Ostregion erhöhen werden.“