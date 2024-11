„Zeit Verbrechen“: Ein Fest für True-Crime-Fans

Jenseits der Genrekonventionen bewegen sich die vier Filme der neuen „Zeit Verbrechen“-Krimireihe. Wenn etwa Jan Bonny („Wintermärchen“) seinen Star Lars Eidinger in schwindelerregend ruckeligen Kameraaufnahmen zeigt, wie er sich als manischer Kleinkrimineller durch die Unterwelt fräst, dann schwirrt dem klassischen „Tatort“-Fan wohl bald der Kopf. Doch diese Verfilmungen von realen Kriminalfällen aus dem deutschsprachigen Raum wollen bewusst experimentell sein und nähern sich dabei an internationale Streaming-Produktionen an. Kein Wunder, produzierte doch Paramount+ ursprünglich die Folgen. Der Streamingdienst sprang aber trotz mehrerer Auszeichnungen beim Deutschen Schauspielpreis ab und RTL+ sicherte sich die Ausstrahlungsrechte.