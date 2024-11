„The Rock” will „viele Geschenke unterm Baum“

Richtig schön schräg wird es in der Weihnachtskomödie „Red One – Alarmstufe Weihnachten“, in der der Weihnachtsmann entführt wird und Dwayne „The Rock“ Johnson ihn als sein Bodyguard retten muss. Zur Seite steht ihm niemand geringerer als „Captain America“ Chris Evans. Der „Krone“ verrieten die beiden Superstars ihre Weihnachtstraditionen im Rahmen der Berlin-Premiere des Films. „The Rock“ mag es familiär: „Als ich ein Kind war, war mein Vater manchmal an Weihnachten unterwegs und bei mir ist es jetzt auch so, dass ich ab und zu an den Feiertagen arbeiten muss. Also ist es für mich am schönsten, wenn die ganze Familie zusammenkommen kann. Und ja, ich will unterm Baum viele Packerl sehen, ich will richtig gute Geschenke.“