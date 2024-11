Deutsche Influencerin erleidet mit 36 Schlaganfall

Als Bub geboren

Nicolette Fountaris lässt ihre Fans auf Instagram unter dem Spitznamen „Nicolette.vlogt“ an ihrem Leben teilhaben. Außerdem betreibt die 36-Jährige auch einen Podcast mit dem Titel „I say it like I mean it“, in dem sie mit ihren Gästen über Liebe, Beziehungen und Sex spricht.