Peichl statt Bucher: Neuer Kärntner Theaterpreis

Georg Bucher (1905-1972) hatte als Jugendlicher für seine lautstarke Kritik während einer Vorstellung am Stadttheater Klagenfurt der Polizei fünf Schilling als Strafe zahlen müssen, später stand er selbst auf dieser Bühne, wurde im Radio als „Tippeltaler“ bekannt, gab seinen Job als AK-Bibliothekar auf und nahm ein Engagement in Wien an. Doch Georg Bucher ist vielen kein Begriff mehr. Daher hat das Theaterservice einen neuen Preis nach einer weiteren Schauspiellegende ins Leben gerufen: Adi Peichl.