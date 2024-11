Sahin warnt: „Sturm ist eine Trainer-Mannschaft“

Marcel Sabitzer musste dabei mit Wadenproblemen vom Feld, am Montag gab der einst beim GAK zum Profi gereifte Steirer Entwarnung. Der 30-Jährige dürfte am Dienstag wieder im Mittelfeld einlaufen, da auch dort Not am Mann ist. Zehn verletzte Spieler beklagte Sahin von Torhüter Gregor Kobel über die Verteidiger Niklas Süle und Waldemar Anton bis hin zu Stürmer Karim Adeyemi.