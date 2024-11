Edtstadler beweist Realismus

Mit ein paar der üblichen Sprüche wie „neu regieren“ und „Verantwortung übernehmen“ oder gar „Das Beste aus drei Welten“ wird es sicher nicht getan sein. Und vom Bundespräsidenten abwärts ist bisher nur zu erkennen, dass die neue Regierung eine „Allianz gegen Kickl“ sein soll. So gut das einigen gefallen mag: Ein bloßer Anti-FPÖ-Kurs wird nicht nur erst am Ende, sondern schon am Anfang zu wenig sein.