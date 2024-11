Almsommer-Bilanz: „Für Tiere war Wetter ideal“

Die Almsaison war heuer lang: Mit den warmen Oktobertagen ging der Betrieb niedrigen Lagen noch einmal in die Verlängerung. Jetzt sind aber endgültig alle Tiere wieder zu Hause im Stall. Rund 65.000 Rinder, 20.000 Schafe und etwa 3000 Pferde wurden heuer im Frühjahr aufgetrieben. „Das ist ein leichter Anstieg“, so Silvester Gfrerer, Obmann der Salzburger Almbauern. Er zieht nach dem Almsommer zufrieden Bilanz: „Es gab keine langen Hitzeperioden und eine gute Vegetation. Das war für die Tiere ideal, weil sie lieber Niederschlag haben“, so der Landwirt aus Großarl.