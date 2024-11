Ein Allerseelentext für alle Kulturschaffenden

Fazit: Wir waren halt nie so wichtig, wie wir gemeint haben. Trost ist das keiner, das gebe ich zu. Vielleicht ist das Folgende tröstlich: Man sagt ja, keiner komme aus dem Zwischenreich des „Limbus“ ins echte Paradies, solange sein Name noch irgendeinem lebenden Menschen geläufig sei. Erst das völlige Vergessen-worden-Sein öffnet die Himmelspforten. Wollen die Kunstschaffenden also wirklich Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte mit Thomas Bernhard und Konsorten in diesem Limbus herumhocken? Und reden? Über Literatur natürlich. Und wer den Buchpreis 2024 hätte bekommen sollen… Das blanke Grauen! Wäre es da nicht besser, vergessen zu werden? Und gar keine Rolle zu spielen – auch an Gedenktagen, an denen dann niemand an uns denkt.