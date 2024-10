Erster Skiunfall der Saison: 48-Jähriger verletzt

Die Skisaison am Mölltaler Gletscher hat gerade erst am 12. Oktober begonnen, schon kam es zum ersten Unfall der Saison. Am Donnerstag war ein 48-jähriger Slowene mit seinen Skiern im besagten Gebiet auf der Piste. Ebenso fuhr ein bis dato unbekanntes Mädchen mit ihrem Snowboard Richtung Talstation.