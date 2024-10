Behörden ringen um Strafen für „U-Bahn-Surfer“

Vergebliche Suche nach passendem Straftatbestand

Regelmäßig zeigt die Polizei U-Bahn-Surfer trotzdem bei den Staatsanwälten an, und zwar mit Verweis auf §103 der Strafprozessordnung – quasi eine Bitte um einen Auftrag, in Richtung eines bestimmten Delikts zu ermitteln. Doch ebenso regelmäßig stößt auch die Staatsanwaltschaft an die Grenzen des Strafgesetzbuchs und findet keine vor Gericht haltbare Handhabe gegen die Täter. Hier die entsprechenden Strafbestimmungen zu schaffen, sei Sache des Gesetzgebers, heißt es seitens der Justiz.