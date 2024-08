Lebensgefährlich! U-Bahn-Surfer in Wien schockiert

U-Bahn-Surfer gesteht: „Ein Gefühl von Freiheit und Adrenalin“

„Es ist ein Gefühl von Freiheit und Adrenalin. Das ist wie ein Abenteuer und eine ziemlich schwierige Aufgabe. Wie in einem Spiel muss man durchgehen, alle Schwachstellen studieren, sie finden und dann alles so korrekt wie möglich machen, um an die Spitze zu gelangen. Weshalb man dann noch mehr Freude empfindet, wenn man oben ankommt, oder eben umgekehrt, im Untergrund“, so der Tourist aus Dnipro (Ukraine) zur „Krone“. Dass er sich damit in absolute Lebensgefahr begibt, nimmt er in Kauf. Sein irres Hobby will er jedenfalls trotzdem fortsetzen.