Lokalpolitiker halten neue Partei-Fähnchen hoch

Pink statt rot

Auch die Sozialdemokraten müssen erste personelle Abgänge hinnehmen. Im Bezirk Tulln legt David Behling in St. Andra-Wördern das rote Fähnchen beiseite und hält ab sofort die Parteifarbe Pink hoch. Der bisherige Familiengemeinderat wechselt zu den Neos, die 2015 im Ort noch gar nicht präsent waren. „Ich habe den Anspruch, die Gemeinde zu gestalten, nicht zu verwalten“, stellt er seiner bisherigen Parteispitze kein gutes Zeugnis aus – wiewohl er betont, nicht im Unfrieden aus der SPÖ auszuscheiden. Auch in seiner neuen Partei will sich Behling vor allem um Familienpolitik kümmern: „Die Themen reichen da von leistbaren Wohnungen bis zur Kinderbetreuung.“