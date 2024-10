17 Monate waren genug – Derby ist wieder zurück!

Es ist das erste Wiener „Revierduell“ in der HLA-Meisterliga seit 29. Mai 2023, also seit 17 Monaten, als die Grünen mit dem 35:30-Heimsieg im dritten Halbfinalduell in die Endspiel-Serie einzogen. Dann eroberte Michi Dracas Team gegen Linz den Meistertitel, ehe es für den Klub vor allem aus finanziellen Gründen in die 2. Liga ging. Und wie steht‘s jetzt nach dem Wiederaufstieg? Marouschek: „Wir haben erst einen Sieg geholt, Lehrgeld bezahlt. Wir sind der junge Underdog, der noch lernen muss.“