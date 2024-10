Lebenslange Haft für Pelosi-Attentäter

David DePape war im Mai bereits zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Pelosis Familie erklärte am Dienstag, die Verurteilung zu lebenslanger Haft schaffe ein gewisses Maß an Gerechtigkeit und sei „eine Botschaft an andere, dass politische Gewalt gegen gewählte Amtsträger oder ihre Familienangehörigen nicht toleriert, verharmlost oder geduldet werden wird“.