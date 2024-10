Fahrer sprang aus Bagger, der dann sofort versank

Von der Brücke bis zur Wasserkante sind es rund fünf Meter. Die Bergung mit einem Kranwagen wird aufwendig werden. „Der Bagger liegt in 15, 20 Metern Tiefe im Wasser“, so die Wasserrettung. Um das Wasser vor auslaufenden Flüssigkeiten zu schützen, wurde eine Ölsperre errichtet. Die Arbeiten dürften noch länger laufen. Man rechne damit, so der Kraftwerkbetreiber, den Bagger erst in den nächsten Tagen bergen zu können.