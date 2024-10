Diese geopolitische Folgen hätte Trump-Sieg

Naher Osten: Ein Konflikt mit weltweiter Brisanz

Die Lage im Nahen Osten ist weiterhin angespannt. Der Konflikt zwischen Israel und dem kriegerischen Arm der Hamas im Gaza-Streifen hat zahlreiche Opfer gefordert und scheint sich in einem Endstadium zu befinden. Seinitz betont jedoch, dass die Krise damit nicht vorbei ist. „Es braucht eine Abkühlungsperiode, bevor man an eine politische Lösung denken kann,“ so der Außenpolitik-Experte. Auch der Einfluss des Iran, der sowohl Hamas als auch Hisbollah unterstützt, bleibt ein Risikofaktor für die gesamte Region.