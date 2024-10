Diese Auftritte der Bullen sind nicht schönzureden

Zum wiederholten Male in dieser Saison hat Salzburg am vergangenen Wochenende enttäuscht, nur 0:0 in Wolfsberg gespielt. Doch es geht nicht nur um das Resultat, sondern auch um die Leistung. Das Team wirkt völlig verunsichert, macht Fehler, die auf diesem Niveau normalerweise nicht passieren dürfen und spielt, salopp formuliert, einfach schlecht.