Klartext von Bidstrup: „Das ist nicht gut genug!“

An der Qualität des Kaders würde es nicht liegen, betonte der Däne ebenso wie Bernhard Seonbuchner. „Wir haben uns mit diesem Kader für die Champions League qualifiziert. Zu diesem Zeitpunkt war in der Mannschaft gute Energie drin. Ob die Champions League der Gradmesser sein kann, ist eine andere Geschichte. In der Bundesliga tun wir uns schwer, Tore zu schießen. Aber der Kader ist stark genug, um in der Bundesliga vorne mitzuspielen“, sagte der Salzburger-Sportdirektor im Sky-Interview. Die Ansprüche waren auch schon mal höher in Salzburg.