Kunst & Wein: Ausdruck von Kultur und Kreation

Bei der ersten Kollektion gibt es eine Kooperation mit Künstler Martin Tardy. Der Wiener ist für seine abstrahierende Linienkunst bekannt. Tardy zeichnet seine einzigartigen, figurativen Werke durchgehend mit einer einzigen Linie. Beim Lauch-Event am Weingut Reeh in Andau zeigte er sein Können auch direkt auf der Bühne. Die Gäste waren begeistert. Drei Weine, drei Etiketten in StartkollektionDrei verschiedene Weine und drei verschiedene Etiketten gibt es in der ersten Ausgabe der „Artline Collection“. „Ich habe einen Chardonnay aus dem Jahre 2021, einen Syrah von 2020 und eine Cuvée, ebenfalls Jahrgang 2020 ausgewählt“, schildert Reeh. Alle drei Weine erreichten 94 bzw. 95 Falstaff-Punkte. Um die Kollektion noch exklusiver zu machen ist sie eine Limited Edition. „Streng limitiert, exklusiv und hochwertig“, heißt es aus dem Weingut.