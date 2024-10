„Kriminalfall Schneefräse“: Spur nach Frankreich

Fast zehn Jahre ist es her, dass im Tiroler Unterland ein Traktor samt Schneefräse gestohlen wurde. Das Räumfahrzeug tauchte zwar einige Tage später in Deutschland wieder auf, vom Täter fehlte bislang aber jede Spur. Jetzt wurde er identifiziert: Dank „Kommissar Zufall“ – in Frankreich!