Gruselfest lässt ordentlich die Kassen klingeln

Auf den Putz hauen

Durchschnittlich 50 Euro geben jene, die in der letzten Oktobernacht ordentlich auf den Putz hauen wollen, aus. „Und 80 Prozent dieser Einkäufe werden in heimischen Geschäften getätigt“, freut sich Franz Kirnbauer, Spartenobmann des Handels in der Wirtschaftskammer NÖ über einen kräftigen Impuls für die Branche. In Summe wird ein Umsatz von neun Millionen Euro erwartet.