Verein auf verzweifelter Suche nach neuem Garten

Zwischen 18 und 70 Jahre alt sind die Mitglieder des Gartenvereins „Cariola“ aus Klagenfurt, die seit fast zwanzig Jahren gemeinsam garteln. „Wir tauschen uns aus, gärtnern biologisch, setzen Kräuter und Gemüse an“, erzählt Sabine Kirchhoff, was den kleinen Verein ausmacht. Die Ernte wird unter anderem an soziale Einrichtungen gespendet: „Auch mit Schulen hatten wir bereits gemeinsame Aktionen“, so Kirchhoff.