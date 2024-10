„Nach dem vierten Barca-Tor flossen die Tränen“

Madrid in Katerstimmung

Die zusätzliche Stunde Schlaf half da auch nichts. Madrid erwachte irgendwie schwer verkatert in der Winterzeit. Die Real-Fans in Spaniens Hauptstadt taten sich am Sonntag mich dem Lächeln ziemlich schwer. Das war auch in den „königlichen“ Fan-Shops beim Bernabeu-Stadion, im Stadtzentrum und am Flughafen nicht zu übersehen. Die 0:4-Heimklatsche gegen den FC Barcelona hat richtig gesessen. Die spanischen Medien vernichteten die Teamkollegen des verletzten ÖFB-Kapitäns David Alaba gnadenlos und schrieben Heldengeschichten über den mitreißenden Barca-„Kindergarten“.