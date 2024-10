Darum spielt ÖSV-Erfolgstrainer gerne den Clown

Durststrecke endlich beendet

Am 7. März 2016 hatte Österreich durch Eva-Maria Brem zuletzt bei einem Frauen-Riesentorlauf triumphiert. Niemand weiß, wann es wieder so weit sein wird – doch die Hoffnung, dass es bald sein könnte, ist seit Samstag merklich gewachsen. Und das, weil mit diesem Datum eine andere Durststrecke überwunden wurde: In Sölden erlöste Scheib die Österreicher mit dem ersten Weltcup-Podest im Riesentorlauf seit einem dritten Platz von Katharina Liensberger 2019 in Lienz.