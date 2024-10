Mann der Woche | Minusmann der Woche

Minusmann der Woche. Der Bundespräsident hat recht. Aber, das, was er hier fordert, genau das – und noch viel mehr – zu erfüllen, verspricht ja ausgerechnet der Wahlgewinner. Aber weil ihn Van der Bellen nicht mit der Regierungsbildung beauftragt, muss er gar nicht beweisen, ob er dafür Partner gefunden hätte. Und muss auch nicht beweisen, selbst wenn er einen Koalitionspartner gefunden hätte, ob er überhaupt imstande gewesen wäre, diese Anforderungen zu erfüllen. Der Bundespräsident fordert in seinem Brief an die „Krone“-Leser „wir brauchen den Mut, die Dinge, die uns nicht mehr weiterhelfen, neu zu denken“. Und er appelliert „an uns alle“, wir sollten „gemeinsam an der Zukunft unseres Österreich“ arbeiten. Dazu würde freilich auch die FPÖ mit ihren Wählern und ihrem Chef gehören. Ob man sie und ihn nun mag oder nicht. Und das macht den Präsidenten für viele zum Minusmann der Woche.