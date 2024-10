Mit „Liste Hausverstand“ gegen den Parteiapparat

Das Antreten des ehemaligen FPÖ-Klubchefs Géza Molnár bei der Landtagswahl steht schon länger fest, jetzt ist auch der Name fix: Unter „Liste Hausverstand“ wird er sich mit seinen Mitstreitern am 19. Jänner der Wahl stellen. Ansprechen will Molnár „alle, die mit dem Parteiapparat nicht zufrieden sind“, wie er sagt.