Lisa Miko: Frisch vom Feld, voll ins Herz

Mit Schwung geht es 2025 weiter“, hatte Lisa „Miko“ Mikolaschek kurz vor dem Jahreswechsel mit einem fröhlichen Lächeln angekündigt. Die junge Burgenländerin hat nicht zu viel versprochen. Voller Energie meldet sie sich mit einem neuen Song zurück, der das mitreißende Charisma eines Popschlagers charmant mit herzhafter Heimatverbundenheit kombiniert. „In meinem Dorf bei mir daham, do gibts an Buam und der hot die größten Opfelbam. Jedes Johr bei der Ernte, is er der Umschwärmte, holadiodeiao“, singt die 23-Jährige frei heraus.