Koalitionsverhandlungen weiter auf gutem Weg

Keine unüberwindbaren Hürden

Zu den Inhalten hielt man sich weiter bedeckt. Die jeweils vierköpfigen Verhandlerteams sprechen seit Montag darüber, wie eine Zusammenarbeit in einer Koalition aussehen könnte. Als erstes Thema stand Anfang der Woche der Wirtschaftsstandort am Programm. Laut Wallner gab es bisher in den Gesprächen keine Knackpunkte, die unüberwindlich erschienen. Ziel ist es weiterhin, bis zur konstituierenden Landtagssitzung am 6. November eine Regierung zu bilden.