Vorzugsstimme schlägt Reihung auf der Liste

Offiziell startet der Wahlkampf zwar erst am 6. Jänner, inoffiziell ist das Rennen um den Einzug in den Landtag lägst eröffnet. Der Kampf um Vorzugsstimmen rückt dabei besonders in den Fokus. Das bereits 2021 beschlossene reine Vorzugsstimmensystem kommt bei der Landtagswahl am 19. Jänner erstmals zum Einsatz.