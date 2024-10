Selenskyj lehnt Guterres-Besuch in Kiew ab

„Demütigung von internationalem Recht“

Nun spricht man von einer „Demütigung von Vernunft und internationalem Recht“. Bis auf Weiteres will man Guterres in Kiew nicht empfangen. Nach dem Treffen der BRICS-Staaten im russischen Kasan habe Guterres in die Ukraine kommen wollen, „aber der Präsident hat seinem Besuch nicht zugestimmt“, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Präsidentschaftskreisen.