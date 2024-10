„Ein Spielerflüsterer mit ganz klarer Idee“

Rene Poms war für den GAK keine schlechte Wahl, meint Deni Alar: „Ich hatte eine Superzeit mit ihm. Das ganze Team hat sich bei ihm wohlgefühlt, denn er hat die Gabe, die Spieler hinter sich zu bringen, auch die, die nicht spielen. Er ist ein richtiger Spielerflüsterer, ein Kommunikator, der viele Einzelgespräche führt, einer der weiß, mit wem man mehr reden und wen man in Ruhe lassen muss. Rene hat eine ganz klare Idee vom Fußball, wir waren auf jeden Gegner taktisch perfekt eingestellt, jeder weiß, was er am Feld zu tun hat. Das war für uns in Donawitz nach fünf Niederlagen sehr wichtig. Er wird es auch schaffen, den GAK zu Siegen zu führen.“