Viele unzufriedene Fans? Das ist das Ziel des GAK!

Abschlusstraining in Götzis

Dass ein Sieg wohl mehr als die halbe Miete im Abstiegskampf wäre, lässt Feldhofer kalt: „Wir müssen kühlen Kopf bewahren, jede Sekunde fokussiert sein und den nötigen Biss zeigen.“ Den letzten Feinschliff holte sich der GAK gestern schon in Vorarlberg – durch die frühzeitige Anreise am Donnerstag wurde das Abschlusstraining in Götzis absolviert.