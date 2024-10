Zwei Frauen führen das katholische Bildungswerk

Seit der ersten konstituierenden Sitzung im Oktober 2024 stehen erstmals zwei Frauen an der Spitze des ehrenamtlichen Vorstands im Katholischen Bildungswerk Salzburg: Katharina Anna Kaltenbrunner als Vorsitzende und Maria Aigner als ihre Stellvertreterin wurden in der Generalversammlung einstimmig zum zukünftigen Leitungs-Duo im Vorstandsgremium berufen. Die beiden starten in eine dreijährige Funktionsperiode.