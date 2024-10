König Charles in Australien von Alpaka angerotzt!

Erstes Treffen in Pazifikstaat

Es ist das erste Mal, dass das Commonwealth-Treffen in einem Pazifikstaat stattfindet. Der Klimawandel und der damit verbundene Anstieg des Meeresspiegels wird eines der zentralen Themen des Gipfels sein. Der Südpazifik gehört zu den am schlimmsten vom Klimawandel betroffenen Regionen. Zahlreiche Ortschaften mussten bereits in höhere Gegenden umgesiedelt werden, weil die Küstenabschnitte gefährdet sind. In Samoa leben 70 Prozent der Bevölkerung in Küstennähe.