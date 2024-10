Hirscher am Podest? „Das glaube ich nicht“

Vor dem Riesentorlauf am kommenden Wochenende in Sölden ist immer noch nicht hundertprozentig klar, ob Hirscher die Wildcard nutzen und unter niederländischer Flagge an den Start gehen wird. Für Aufregung sorgte am Dienstagabend, dass der niederländische Verband mit einer Pressemitteilung vorpreschte, Hirschers Management kurz darauf aber wieder zurückruderte. Auch im Interview mit ServusTV, das am Montagabend ausgestrahlt wurde, hatte sich der 35-Jährige noch bedeckt gehalten. „Ob ich jetzt in Sölden fahre oder nicht, wenn ich ready bin, bin ich ready – und wenn nicht, dann eben nicht“, so Hirscher beinahe tiefenentspannt. „Diese Freiheit zu haben, das ist einfach echt was Cooles!“