Rossi glänzt mit drittem Saisontor bei Wild-Sieg

Durch den Sieg beim Stanley-Cup-Sieger war es das erste Mal seit 16 Jahren, dass Minnesota in den ersten sechs Saisonspielen Punkte holte. Die Wild war in dieser Saison noch nie in Rückstand – so auch dieses Mal. Damit ist Minnesota erst die zweite Mannschaft in der NHL, der dies in den ersten sechs Saisonspielen gelungen ist. Den Rekord halten die Boston Bruins (mit sieben) aus dem Jahr 1969.