Neue Regierung ist noch lange bloß Fata Morgana

Dabei unterscheidet sich der Wissensstand des Präsidenten, aber auch der Parteichefs und der Wähler jetzt im fortgeschrittenen Oktober nicht von jenem am 29. September (und davor). FPÖ-Kickl will Kanzler werden, findet aber keine Verbündeten. ÖVP-Nehammer will Kanzler bleiben und findet dafür vielleicht SPÖ-Babler als Verbündeten. Wer sich an die üble Vorwahl-TV-Konfrontation zwischen Nehammer und Babler erinnert, weiß, dass die Herren wenig verbindet. Da steht den Österreichern noch was bevor.