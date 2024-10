Für die Kleinsten sind Container sehr begehrt

Ohne sie geht es nicht mehr – Container sind in Salzburg unverzichtbar geworden. Sogar die Kleinsten kommen hier unter. Seit Montag krabbeln und spielen auch in Ebenau acht Kinder unter zweieinhalb Jahren in neu aufgestellten Containern. „Weil so viele kleine Kinder einen Betreuungsplatz brauchen, haben wir uns für diese Lösung entschieden“, sagt ÖVP-Bürgermeister Hannes Fürstaller. Nur sechs Tage lang dauerte der Aufbau.