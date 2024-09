Kosten für Betreuung „langfristig nicht stemmbar“

Am späten Donnerstagvormittag wuselt es im Kindergarten Fuschl. Die Allerkleinsten stapfen mit ihren Pädagoginnen gerade ins Haus zum Mittagessen. Danach werden sie in ihre grünen Mini-Bettchen schlüpfen. Die Über-Dreijährigen backen derweil in der Sandkiste noch Kuchen. Der Kindergarten Fuschl am See bekommt immer mehr Zulauf. Rund 80 Kinder werden in der 1700-Seelen-Gemeinde betreut. Um die 20 von ihnen sind jünger als drei Jahre.