Eine Frau gegen Putin

Die Präsidentenwahl und das EU-Referendum in dieser Ex-Sowjetrepublik war die bisher massivste Einmischung Putins in eine freie Wahl: Mobilisierung der Putinversteher, Fake-News („EU will euch in den Ukrainekrieg hineinziehen“) und massiver Stimmenkauf in dem Armenhaus. Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, dass das Beitrittsziel zur EU nur eine haarscharfe Mehrheit fand.