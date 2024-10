Um in Bahnhof zu schlafen: Mann schlug Fenster ein

Zum ersten Mal wurde bei der Polizei am Morgen des vergangenen Samstags angezeigt, dass jemand am Bahnhof Mutters eine Fensterscheibe eingeschlagen hat. Vor Ort trafen die Beamten dann auf den 60-Jährigen. Er erklärte, dass er das Glas am Vorabend eingeschlagen habe, um im Gebäude zu übernachten.